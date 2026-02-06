ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଚେନ୍ନାଇରେ ପ୍ରାୟ ୧,୫୦୦ କାଉଙ୍କ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପୁଣି ଥରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଭୂତାଣୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି, ଯାହା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶିରୋନାମରେ ରହିଆସିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଆଭିଆନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭୂତାଣୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଏହି ଚିନ୍ତାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଥୋଜେନିକ୍ ଆଭିଆନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା (ଏଚ୍ପିଏଆଇ) ଅଛି, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଏଏଚ୍୫ଏନ୍୧ ଭୂତାଣୁ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତର ରୋଗ ଓ ବହୁଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାଇବା ପାଇଁ କୁଖ୍ୟାତ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିପଦ ସେଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଚ୍୫ଏନ୍୧ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀରୁ ପଶୁ ଓ ବେଳେବେଳେ ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି।
ନିକଟ ଅତୀତରେ ଭାରତରେ ବାରମ୍ବାର ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କେରଳ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କଠାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ମହାଦେଶରେ ଅନେକ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଚ୍୫ଏନ୍୧ ଏକ ବିରଳ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିପଦ।
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ମାନବ ମାମଲା
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (ହୁ)ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରି ୨୦୦୩ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ୨୫ଟି ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ୯୯୩ ମାନବ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧେକ (୪୭୭ ଜଣ)ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭୂତାଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଥିବାବେଳେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମାନବ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Harassment Alligations: ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ; ବିଷପିଇ ପିଇଓ ଗୁରୁତର
ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ଏହା ସାଧାରଣ ଫ୍ଲୁ (ସର୍ଦ୍ଦି) ଅପେକ୍ଷା ଭୟଙ୍କର ଓ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ। ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଋତୁକାଳୀନ ଫ୍ଲୁ ପରି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆଖି ପ୍ରଦାହ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗ ଓ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବି ହୋଇପାରେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ-ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜି (ଆଇସିଏମ୍ ଆର୍-ଏନ୍ ଆଇଭି) ର ଜଣେ ଭାଇରୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସଂକ୍ରମିତ ମଣିଷ ସାଧାରଣତଃ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ୱର, କାଶ, ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନିମୋନିଆ ହୋଇପାରେ। ଋତୁକାଳୀନ ଫ୍ଲୁ ଅପେକ୍ଷା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଲକ୍ଷଣ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାର ଆଠରୁ ଦଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ଯଦିଓ ଲକ୍ଷଣବିହୀନ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସଂକ୍ରମିତ ପକ୍ଷୀ ବା ପଶୁଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସଂସ୍ରବରେ ଆସିବା ଦ୍ବାରା ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଥିବାରୁ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସଂକ୍ରମଣ ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସଂସ୍ରବରୁ ଦୂରରେ ରହିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାବୁନରେ ହାତ ଆଦି ଧୋଇବା ଭଳି କୋଭିଡ୍-କାଳନ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।