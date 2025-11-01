ବିକ୍ରୟ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କୁ ମିଳିବନି ମାଲିକାନା

ଶିମଲା: ଜଣେ ଘରମାଲିକ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ଜିତିଛନ୍ତି। ଭଡ଼ାଟିଆ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ଘରମାଲିକ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଘରମାଲିକ ଏବଂ ଭଡାଟିଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ।
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିକ୍ରୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ମାଲିକାନା ହସ୍ତାନ୍ତର ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ସମ୍ପତ୍ତିର ବିକ୍ରୟ କିମ୍ବା ହସ୍ତାନ୍ତର ସହିତ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବିକ୍ରୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା, ପଞ୍ଜିକୃତ ବିକ୍ରୟ ଡିଡ୍ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ନଥିଲା। କାରଣ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ପରିବାର ସରକାରୀ ଅନୁମତି ପାଇପାରି ନଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ମାମଲାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା।
ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲା ଘରମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଏର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ବକେୟା ଭଡା ଆଦାୟ ଏବଂ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର କବଜା ଫେରିପାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଭଡ଼ାଟିଆ କୋର୍ଟ ବିଚାରରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପରେ, ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ କୋର୍ଟ ବିଚାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ବାଦୀ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଭଡ଼ାଟିଆ ଏବଂ ଘରମାଲିକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଭଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଖାରଜ କରି ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ ଘରମାଲିକ ଏବଂ ଭଡାଟିଆ ଉଭୟଙ୍କୁ ଘର ଖାଲି କରିବା ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଶିମଲାର ଭଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ଶିମଲାରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ବିକ୍ରୟ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କୁ ମିଳିବନି ମାଲିକାନା
ପିଏସଏଲ ଆଡଭୋକେଟ୍ସ ଏବଂ ସଲିସିଟରର ପାର୍ଟନର ସୋଏବ କୁରେସି କୁହନ୍ତି ଯେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିକ୍ରୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ମାଲିକାନା ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମ୍ପତ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ମାଲିକାନା ହସ୍ତାନ୍ତର ନୁହେଁ। ସମ୍ପତ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର ଆଇନ, ୧୮୮୨ର ଧାରା ୫୪ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, କୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମାଲିକାନା କେବଳ ଏକ ପଞ୍ଜିକୃତ ବିକ୍ରୟ ଡିଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ।
କୁରେସି କୁହନ୍ତି, ଏକ ଅଣପଞ୍ଜିକୃତ ଚୁକ୍ତିନାମା, ଯଦିଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, କ୍ରେତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଲିକାନା କିମ୍ବା ମାଲିକାନା ନ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ବିକ୍ରୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବିଦ୍ୟମାନ ଘରମାଲିକ-ଭଡ଼ାଟିଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
କୁରେଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଘରମାଲିକ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ କାରଣ କୋର୍ଟ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ, ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମା ଦ୍ୱାରା ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ସ୍ଥିତି କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଡ଼ାଟିଆ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ନଥିଲା କିମ୍ବା ଏକ ପଞ୍ଜିକୃତ ବିକ୍ରୟ ଡିଡ୍ରେ ପରିଣିତ ହୋଇ ନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଡ଼ାଟିଆ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଆଇନଗତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କୌଣସି ମାଲିକାନା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ନଥିଲା।
କୋର୍ଟ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଚୁକ୍ତିନାମାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା, ଏବଂ ଭଡ଼ା ପ୍ରଦାନ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ ଭଡ଼ାଟିଆକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଘରମାଲିକଙ୍କ ବେଦଖଲ ଦାବି କରିବାର ଅଧିକାର ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବେଦଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରି ଘରମାଲିକଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।