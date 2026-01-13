ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦେଶକୁ ଅନେକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିଛି। ଇସ୍ତେଖକାମ ପାକିସ୍ତାନ ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ତଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଦୁଲ ଅଲିମ ଖାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାରୋଟି ପ୍ରଦେଶ ବଦଳରେ ୧୬ଟି ଛୋଟ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ବଡ଼ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ସେବାର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ସେଠାରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଦାବି ପାକିସ୍ତାନୀ ରାଜନୀତିରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଓ ସିନ୍ଧ ଭଳି ଅଶାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ବିତର୍କ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢ଼ାଳିବାର କାମ କରିଛି।
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ୟାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଛୋଟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କାମୋକେରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୬ଟି ପ୍ରଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସେବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଏହା ସହିତ ସରକାରୀ ଦୁର୍ନୀତି ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜନବହୁଳ ପ୍ରଦେଶ ପଞ୍ଜାବକୁ ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ପଞ୍ଜାବ ଚାରିଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ନାହିଁ
ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସୀମାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ସେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏକ ହେବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅବଦୁଲ ଅଲିମ ଖାନଙ୍କ ମତରେ, କେବଳ ପଞ୍ଜାବ ନୁହେଁ ବରଂ ସିନ୍ଧ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଓ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାରିଟି ନୂତନ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ବିଶାଳ। ସେଠାରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ହିଂସା ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦକୁ ରୋକିବାରେ ଛୋଟ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ। ଛୋଟ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବଜେଟର ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଂଶ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ମିଳିଲା ସମର୍ଥନ
ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏମ୍କ୍ୟୁଏମ୍ ଭଳି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍କ୍ୟୁଏମ୍ କରାଚୀକୁ ଏକ ପୃଥକ ପ୍ରଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଛି। ପୂର୍ବରୁ, ସିନେଟ୍ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମିର୍ଜା ମହମ୍ମଦ ଆଫ୍ରିଦି ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନଅଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଛୋଟ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଏହି ବଢ଼ୁଥିବା ଦାବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନର ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଠନ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଅବଦୁଲ ଅଲିମ ଖାନଙ୍କ ଦଳ ୧୬ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦାବି କରି ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘୋଷଣା କରିଛି । ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ କରାନଗଲେ, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
