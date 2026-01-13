ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଲା କୁକୁର ଆକ୍ରମଣ ସହ ଜଡିତ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ଶିଶୁ ଓ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆହତ ହେଲେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ନଅ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଖଣ୍ଡପୀଠ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ କୁକୁରପ୍ରେମୀ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବୁଲା କୁକୁର ଦ୍ୱାରା ନଅବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ? ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୋର୍ଟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ଓ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ କି?
ମଣିଷ ପାଇଁ କ’ଣ କୌଣସି ଭାବନା ନାହିଁ?
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାବନା କେବଳ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ପରି ମନେହୁଏ, ମଣିଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସହ ଜଡିତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ତତ୍ପରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ କଠୋର ଢାଞ୍ଚା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଆହତ ମାମଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
‘ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ’
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଲୋକମାନେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ କିମ୍ବା ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରେ ବା ନିଜ ପରିସରରେ ଏହା କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବୁଲିବାକୁ ଓ ଉପଦ୍ରବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ? ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ବିତର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, ଏଥର ତା’ର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି।
