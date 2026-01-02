ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପାକିସ୍ତାନରେ ନିର୍ଯାତିତ ବଲୋଚ୍ ନେତା ମୀର ୟାର ବାଲୁଚ୍ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏକ ଲମ୍ବା ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠିରେ ପାକିସ୍ତାନର କାପୁରୁଷୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚୀନ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ କରୁଥିବା ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଚିଠିରେ, ବଲୋଚ୍ ନେତା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ଚିଠିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନାମ ନେଇ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Bullet Train : ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରେ ଚାଲିବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ
ଚୀନ୍-ପାକିସ୍ତାନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଖୁଲାସା
୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ରେ, ମୀର ୟାର ବାଲୁଚ୍ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ ଏକ ଚିଠି ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଚିଠିରେ, ମୀର ୟାର ବାଲୁଚ୍ ବଲୋଚ୍ ସଂଗଠନ, ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଗଣରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଚିଠିରେ, ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଚୀନ୍-ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର (CPEC) ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବଲୋଚ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚୀନ୍ ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ସିଧାସଳଖ ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Rairangpur Accident: ୩ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା 'ରୋଡ଼ମାଷ୍ଟର'