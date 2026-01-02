ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଭାରତୀୟ ରେଳପଥ (Indian Railways) ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା । ଏବେ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଶରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ (Bullet Train) ଚାଲିବାର ଦେଖାଯିବ। ନୂତନ ବର୍ଷ ଅବସରରେ, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫, ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇବ। ଏହା ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ।
ପ୍ରଥମେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଚାଲିବ
ରେଳପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫, ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ, ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଜୁରାଟର ସୁରଟ ଏବଂ ବାପି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ସୁରଟ ଏବଂ ବିଲିମୋରା ମଧ୍ୟରେ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପରେ, ବାପିରୁ ସୁରଟ ସେକ୍ସନ ଖୋଲିବ।
ତା’ପରେ, ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଭାପିରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପରେ, ଥାନେରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସେକ୍ସନ ଯୋଡାଯିବ, ଏବଂ ଶେଷରେ, ମୁମ୍ବାଇରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ କରିଡର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ ଜାପାନର ବୈଷୟିକ ସହାୟତାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ।