ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଏକ ନୂଆ ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣାରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ଅଣ-ମୁସଲିମ୍ ନାବାଳିକା ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ପୀଡିତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନେ ଯେଉଁ କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନାବାଳିକା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅ। ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ସଂଘୀୟ କୋର୍ଟ ଜଣେ ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁସଲିମ୍ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ମୁସଲିମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ମାରିଆ ଶାହବାଜ ନାମକ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।ମାରିଆ ଶାହବାଜଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ବିଚାରପତିମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ସେସବୁ ତାଙ୍କ ବୟସକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା। ଅଧିକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ରାହ-ଏ-ନିଜାତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଭାପତି ସଫଦର ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଚାରପତିମାନେ ବିବାହ ବେଆଇନ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନ୍ୟାୟିକ ରାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି।
ରାୟ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଭିଭାବକ
୧୩ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅଟିର ପିତାମାତା କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।ପେଶାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଶାହବାଜ ମସିହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ମାରିଆ ଶାହବାଜଙ୍କୁ ଗତ ଜୁଲାଇ ୨୯ ତାରିଖରେ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଦୋକାନକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ନ୍ୟାୟିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣି ନଥିଲେ।
ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା
ପ୍ରତିବର୍ଷ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରାୟ ୧,୦୦୦ ଝିଅ ଅପହରଣ, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ବିବାହ, ଇସଲାମ୍ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିର୍ଯାତନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
