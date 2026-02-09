ଇସଲାମାବାଦ: ଗାଜା ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡର ପ୍ରଥମ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୯ ତାରିଖରେ ଆମେରିକାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଗାଜା ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜାନୁଆରିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅଂଶ ଭାବରେ ବୋର୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଗାଜା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ତଥା ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନ ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ
ଜାନୁଆରି ୨୧ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଥିଲା ଯେ, ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଅଂଶ ହେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଡନ୍ ଖବରକାଗଜ ୱାଶିଂଟନର କୂଟନୈତିକ ସୂତ୍ର ଆଧାରରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି, ବୋର୍ଡରେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଇସଲାମାବାଦ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଛି। କୂଟନୈତିକ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହେବ। ଇସଲାମାବାଦର ସୂତ୍ର ଆଧାରରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡର ପ୍ରଥମ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ। ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ସରକାର ଏନେଇ ନିଜ ଦେଶରେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଗାଜା ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ୧୪ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ୟତମ। ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଜାନୁଆରି ୨୨ ତାରିଖରେ ଡାଭୋସରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମରେ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡର ଚାର୍ଟରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ କୂଟନୀତିର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଅଧିକାର ସହିତ ସାଲିସ୍ କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ନିଜକୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଅଧିକାରର ସମର୍ଥକ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ବାହ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଇନଗତ କରୁଥିବା ପଦକ୍ଷେପରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ।
ବୋର୍ଡରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି
ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏକ ବିଦେଶୀ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟାପାର ତଦାରଖ କରୁଥିବା ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବୋର୍ଡ ଏକ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଗଠନ ସହିତ ସମାନ। ବୋର୍ଡରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଗଦାନ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଧାର ଖଣ୍ଡାରେ ଚାଲିବା ପରି ହେବ।
