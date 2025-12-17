Pakistan : ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ପାଞ୍ଚ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ବି ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ରହିଛି। ପରାଜୟର ହତାଶା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଏୟାରସ୍ପେସ୍ କଟକଣାକୁ ଆଉ ଏକ ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ବିମାନକୁ ଏବେ ଆଉ ଏକ ମାସ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଜାନୁଆରୀ ୨୩, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଅଧୀନରେ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅପରେସନରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଚୁର କ୍ଷତି ସହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ଜବାବ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ।
ଭାରତୀୟ ବିମାନ ସେବା ପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ସେବା ପାଇଁ ତାର ଆକାଶ ସୀମା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନ ପାଇଁ ତାର ଆକାଶ ସୀମାରେ ସମାନ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲା। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।