ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ NOTAM (ବିମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍) ଜାରି କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ଆକାଶ ସୀମାର କିଛି ଅଂଶ ଦେଇ ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି।

ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଭାରତର ଚାଲିଥିବା ‘ତ୍ରିଶୂଳ ୨୦୨୫ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ’ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଭେମ୍ବର ୧ ରୁ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।  ପାକିସ୍ତାନର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶକୁ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ।

ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପାକିସ୍ତାନ ନୌସେନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କିମ୍ବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଫାୟାରିଂ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆରବ ସାଗରର ସୋନମିଆନି ରେଞ୍ଜ ନିକଟରେ ହୋଇପାରେ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚୀତ କରୁଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିଛି। ପାକ୍‌ ଭୟ କରୁଛି ଯେ ଭାରତ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଏହାର ଦକ୍ଷିଣ ବାୟୁସେନା ଘାଟି ଏବଂ ନୌସେନା ଘାଟି ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରେ।

ତ୍ରିଶୂଳ ୨୦୨୫: ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ

ଭାରତର ତ୍ରିଶୂଳ ୨୦୨୫ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ। ଯେଉଁଥିରେ ସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ଏବଂ ଆରବ ସାଗରରେ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ମିଳିତ ଶକ୍ତି, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା।

ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଦୁଇଟି ଲଗାତାର NOTAM ଏହାର ଭୟ ଏବଂ ସତର୍କତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ବାୟୁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ନଜର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆରବ ସାଗରରେ ଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ବାୟୁ ଏବଂ ନୌସେନା ସମ୍ବଳକୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।