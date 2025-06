ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏହାର ବାୟୁସେନା ଏବଂ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ପରିଷଦରେ ଏକ ସରଗରମ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଗୁପ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାଂସଦ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାକୁ ଏହାର ସାମରିକ ଘାଟି ଏବଂ ବନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଏହି ପ୍ରକାଶ ପାକିସ୍ତାନ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନେଟର ସାହିବଜାଦା ହମିଦ ରଜା ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏହାର ବିମାନ ଘାଟି ଏବଂ ବନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବେ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।

⚡ BIG: Pakistani senator admits Pakistan is handing over its bases to US to attack Iran:



"You (Gen Asim Munir & Pak govt) are handing over Pakistan's Airbases and Port to America and Israel against Iran.... You have flats and properties in foreign countries. God forbid if… pic.twitter.com/8aaXt1v8D3