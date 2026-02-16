ମ୍ୟୁନିଚ୍: ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିତ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତାବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମ୍ୟୁନିଚ୍ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ପାକିସ୍ତାନର ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର୍ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ଗାଜାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ ତଥା ଭାରତ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ବୈଠକ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ଜାତିସଂଘରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମାଇକ୍ ୱାଲ୍ଜ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ତଥା ଭାରତ -ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କଥିତ ପରମାଣୁ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ବିଶ୍ୱ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ କୂଟନୀତିରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
ମ୍ୟୁନିଚ୍ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମାଇକ୍ ୱାଲ୍ଜ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ରଣନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି,, ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ ଏକାଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିବା। କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ବିବାଦ ଯୋଗୁ ଆମେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ପରମାଣୁ ଉତ୍ତେଜନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବହୁପକ୍ଷୀୟ କୂଟନୀତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ଗାଜା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନ ତୁର୍କୀ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସମେତ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ୱାସିଂଟନର ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଧ୍ୟ ଗାଜାରେ ସେନା ମୁତୟନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛି, ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ଓ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ, ବିଶ୍ୱ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ପରିବେଶ ତଥା ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ସହାୟତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗାଜାରେ ସେନା ମୁତୟନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମୁସଲିମ ଦେଶ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ୮,୦୦୦ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୀରବ ରହିଛି।
ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଗାଜାକୁ ସୈନିକ ପଠାଇବ। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ବାହାନାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ ଅନେକ ଥର ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି।ଏହା ସହ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସଂଘର୍ଷରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିବାର ଶ୍ରେୟ ବାରମ୍ବା ନେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେବେ। ଭାରତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଦାବିକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି।
ତାଲିବାନକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ
ପାକିସ୍ତାନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ଏବଂ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲା। ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଅସୀମ ମୁନିର ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ସହିତ ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର ଉତ୍ତେଜନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଟିଟିପି ଓ ବଲୁଚ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଉପରେ ଲଗାତାର ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା କହିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ବିନା ଏଥିପାଇଁ ଆଫଗାନ ସରକାର ଏବଂ ଭାରତକୁ ଦାୟୀ କରିଆସୁଛି। ଏପରି କରି ପାକିସ୍ତାନ ଚାହୁଁଛି, ଆମେରିକା ତାଲିବାନ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ।
