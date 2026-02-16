ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମରିୟମ ନୱାଜ ପୁଲିସ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ଯେଉଁ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭଦ୍ର କିମ୍ବା କଠୋର କଥା କହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ପୁଲିସ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଲାହୋରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବୈଠକରେ ମରିୟମ ନୱାଜ କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଓୟେ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ଅପମାନଜନକ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମନୋଭାବ ତୁରନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଉଚିତ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ଓ ଭୁଲ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ସେ କଠୋର ସ୍ୱରରେ କହିଛନ୍ତି।
ସାର୍, ମାଡାମ୍, ସାହେବ କିମ୍ବା ସାହିବା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଉଚିତ
ମରିୟମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଞ୍ଜାବର ସମସ୍ତ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ପୁଲିସ ପୋଷ୍ଟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସାର୍, ମାଡାମ୍, ସାହେବ କିମ୍ବା ସାହିବା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନମ୍ର ଭାଷା ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାରୀରିକ ଭାଷାର ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ପୁଲିସର ଭୟଭୀତ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ।
ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନଜନକ ସମ୍ବୋଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମନା କରୁଥିବା କୌଣସି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ସମସ୍ତ ପୁଲିସ ଓ ଟ୍ରାଫିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବଡି କ୍ୟାମେରା ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି।
