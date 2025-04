ଇସଲାମାବାଦ: ଭାରତ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିନ୍ଧୁଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ସେମାନେ ଭାରତର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ଦେଶ ଗଠନ କରିପାରିବେ।

ସିନ୍ଧୁଦେଶର ଦାବିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାତୃଭୂମି ସୃଷ୍ଟି। ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଭେଦଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ସିନ୍ଧୁଦେଶ ସୃଷ୍ଟିର ଦାବି ପାକିସ୍ତାନୀ ପଞ୍ଜାବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଦମନମୂଳକ ନୀତିର ପରିଣାମ।



ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସିନ୍ଧ୍ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ସିନ୍ଧ୍‌ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସିନ୍ଧୀ ଜାତୀୟତାବାଦୀମାନେ ଏହି ସମୟକୁ ସେମାନଙ୍କ ଇତିହାସର "ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ" ଭାବରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବୀ ମୁସଲମାନମାନେ ସିନ୍ଧ୍ ପ୍ରଦେଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ ସହିତ, ସିନ୍ଧ୍ ଦେଶ ଗଠନର ଦାବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ସମୟରେ, ପଞ୍ଜାବୀ ମୁସଲମାନମାନେ ସିନ୍ଧ୍‌ର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁକୁ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ପଢ଼ିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସିନ୍ଧ୍‌ର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ପରିଚୟ ଏବଂ ଭାଷାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି। ୱାନ୍-ୟୁନିଟ୍ ଯୋଜନା ସିନ୍ଧ୍‌ର ଲୋକଙ୍କ ପରିଚୟକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ସିନ୍ଧ୍‌ର ଲୋକମାନେ କେବଳ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଜାଣିଲେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସିନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ଭାବନାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଆସିଛି। ଆଧୁନିକ ସିନ୍ଧୀ ଜାତୀୟତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୁହାଯାଉଥିବା ଗୁଲାମ ମୁର୍ତାଜା ସୈୟଦ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ଜିନ୍ନାଙ୍କ ଉପରେ ସିନ୍ଧ୍‌କୁ ବିଭାଜିତ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ।

This is Sindh in Pakistan today. A scene repeated all across the southern costal province of Pakistan.

The man is flying the flag of independent Sindhudesh. #SindhRejectsCorporateFarming #sindhuwatertreaty #Sindhudesh pic.twitter.com/MN6NSEFO43