Asim Munir :ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ, ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ନୂତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (CDF) ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଗୁରୁବାର (ଡିସେମ୍ବର 4) ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ CDF ପଦବୀ ମୁନିରଙ୍କ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ମୁନିରଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ସୟଦ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏହି ସାରାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଫ ଜର୍ଦ୍ଦାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଅସୀମ ମୁନିର ଏବେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ଉଭୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ରହିବେ, ଯାହା ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଡିଏଫ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି
ଶାହବାଜ ସରିଫ ସରକାର ଗତମାସରେ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ମୁନୀର ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଅଧିନରେ ପାକିସ୍ତାନ ତିନି ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ରହିବେ । ୨୭ତମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡ ଢାଞ୍ଚାର ଶୀର୍ଷରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତିନି ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରଣନୀତିକ କମାଣ୍ଡ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ
ମୁନୀରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନଭେମ୍ବର ୨୯ରେ ଶେଷ ହେଉଥିବାବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଗେଜେଟରେ ତାହାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରିଫ ବିଦେଶରେ ଥିବାରୁ ଏହି ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା ଓ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସରିଫଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।