ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ (Vladimir Putin) ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଗୁରୁବାର ସଂଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପାଲାମୋ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ଖୋଦ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମୋଦୀଙ୍କ ଏକ ସାକ୍ଷାତକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । କାରଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥାଇ ମୋଦୀ ପୁଟିନଙ୍କ ବିମାନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ ।
ରୁଷ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା, କାରଣ ଏପରି ସ୍ୱାଗତ ସାଧାରଣ ପ୍ରୋଟୋକଲର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣତଃ, ଏପରି ଅବସରରେ, ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତିଥି ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରୁଷୀୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରୁଷ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାଲିକାରେ ମୋଦୀଙ୍କ ନାମ ନଥିଲା । ଏଣୁ ମୋଦୀ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବାରୁ କ୍ରେମଲିନ (ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ)ର ଅଧିକାରୀମାନେ, ଏପରିକି ଖୋଦ ପୁଟିନ ବି ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ସ୍ୱାଗତ ପରେ, ଦୁଇ ନେତା ସେମାନଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମାନ ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇଥିଲେ।
