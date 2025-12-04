Putin in India : ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବର ନଜର ରହିଛି । ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଘଡ଼ି ସଉକକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହଙ୍ଗା ଘଣ୍ଟାର ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ। କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଘଡ଼ି କଲେକ୍ସନ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିଠାରୁ ଅଧିକ। ଏହି ସଉକର ପ୍ରମାଣ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଅନେକ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Putin’s in India : ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁଟିନ, ପ୍ରୋଟୋକଲ ଭାଙ୍ଗି ସ୍ବାଗତ କଲେ ମୋଦୀ
ଘଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ୪୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ମସ୍କୋ ଟାଇମ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ୧୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ପାଟେକ୍ ଫିଲିପ୍ ପର୍ପେଚୁଆଲ୍ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ୬୦,୦୦୦ ଡଲାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୪୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Narendra Modi-Vladimir Putin: ପୁଣି ଏକାଠି ବସି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ମୋଦୀ-ପୁଟିନ୍… ଚୀନ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବିଶ୍ବ ଦେଖିଲା ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା
କୁମ୍ଭୀର ଚମଡ଼ା ଘଣ୍ଟା କେତେ ମହଙ୍ଗା?
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପୁଟିନ କୁମ୍ଭୀର ଚମଡ଼ା ଲାଗିଥିବା ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ଘଣ୍ଟାକୁ ତାଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ସଂଗ୍ରହରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୫୦୦,୦୦୦ ଡଲାର କିମ୍ବା ୪.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହା ନୀଳମଣି ରତ୍ନ, ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି। ପୁଟିନଙ୍କୁ ବ୍ଲାଙ୍କପେନ୍ ଲେମାନ ଆକ୍ୱା ଲଙ୍ଗ ଗ୍ରାଣ୍ଡେ ଡେଟ୍ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।