ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପାକିସ୍ତାନର ଗୁପ୍ତ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଦାବି ସଂପର୍କରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ଭାରତ । ଭାରତ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) କହିଛି ଯେ ଭାରତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଇତିହାସ ବେଆଇନ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ଭାରତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱକୁ ନିରନ୍ତର ଚେତାବନୀ ଦେଇଆସିଛି।
କଣ କହିଲା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ?
MEA ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଇତିହାସ, ଯେପରିକି ଚୋରା ଚାଲାଣ, ରପ୍ତାନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଗୁପ୍ତ ସହଯୋଗ, ଅବଦୁଲ କାଦିର ଖାନ (AQ Khan) ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ପରମାଣୁ ପ୍ରସାର, ଏହାର ରେକର୍ଡର ଅଂଶ ହୋଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ନିରନ୍ତର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଆସିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଭାରତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି।
କଣ କହିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ?
ଆମେରିକୀୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସିବିଏସର ୬୦ ମିନିଟ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଉତ୍ତରକୋରିଆ ଗୋପନରେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଆମେରିକା ବି ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ । ଏଥିପାଇଁ ପେଣ୍ଟାଗନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପାକିସ୍ତାନର ଅସ୍ବୀକାର
ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ବୀକାର କରିଛି । ପାକିସ୍ତାନ କହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନ କରିବା ପାକିସ୍ତାନର ନୀତି । ପାକିସ୍ତାନ ଶେଷଥର ପାଇଁ ୧୯୯୮ରେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଭାରତର ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା ।
