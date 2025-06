ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ ୱିଙ୍ଗ (ର)ର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ପରାଗ ଜୈନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ପରାଗ ଜୈନ ପଞ୍ଜାବ କ୍ୟାଡରର ୧୯୮୯ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦୁଇ ବର୍ଷର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ର’ମୁଖ୍ୟ ରବି ସିହ୍ନାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଜୁନ୍ ୩୦ରେ ଶେଷ ହେଉଛି।

ଆଇପିଏସ ପରାଗ ଜୈନ ପୂର୍ବରୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଏସଏସପି ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରାଗ କାନାଡା ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀରରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସଂଘର୍ଷଗ୍ରସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ରଣନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ପରାଗ ଜୈନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦାହରଣ। ସେ ପଞ୍ଜାବରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦର କବଳରେ ଥିଲା। ସେ ଭଟିଣ୍ଡା, ମାନସା ଏବଂ ହୋସିଆରପୁର ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ।

ପରେ ସେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଏସଏସପି ଏବଂ ଲୁଧିଆନାର ଡିଆଇଜି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ର’ରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, ପରାଗ ଜୈନ ପାକିସ୍ତାନ ଡେସ୍କ୍‌କୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ଧାରା ୩୭୦ର ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ବାଲାକୋଟ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରେସନ ସମୟରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

Centre has appointed Parag Jain, 1989‑batch IPS officer of Punjab cadre, as new Research & Analysis Wing (RAW) chief. He will succeed Ravi Sinha, whose current term concludes on June 30. Jain is set to assume office on July 1, 2025, for a fixed two‑year tenure. pic.twitter.com/hc9PuDJoKj