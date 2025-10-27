ଶାହଜହାଁପୁର: ମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍, ହାତରେ ୟୁରିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ମଦ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ଯୁବକ। ୟୁପିର ଶାହଜହାଁପୁରରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଏଠାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜଣେ ରୋଗୀ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ସିଧା ଏକ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ମଦ କିଣିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ପାଖରେ ଆରାମରେ ବସି ଏହାକୁ ପିଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ସେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡକୁ ଫେରି ଆସି ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ।

Urine ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ମଦ ଦୋକାନ ଗଲେ ରୋଗୀ

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ଶାହଜହାଁପୁରର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନିଗୋହି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ବିପିନ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଥିବା ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବିପିନ ୱାର୍ଡରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚକମା ଦେଇ ବାହାରକୁ ଯାଇ ମଦ ଦୋକାନରୁ ମଦ କିଣିଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ନିକଟସ୍ଥ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପରୁ ପାଣି ନେଇ ମଦରେ ମିଶାଇ ପିଇଥିଲେ ଏବଂ ବଳକା ମଦ ବୋତଲକୁ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପରିଶ୍ରା କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବାରୁ କ୍ୟାଥେଟର ପାଇପ୍ ଲଗାଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ଏହା ସହ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିପିନ ମଦ ପିଇବା ଭୁଲିନଥିଲେ। ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନପାରି ସେ Urine ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ମଦ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ମା’ ଦେଲେ ଭିନ୍ନ ବୟାନ

ବିପିନଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ତାଙ୍କ ପୁଅ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ କାମ କରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲେ। ଶେଷରେ, ସେ କର୍କଟ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏବେ, ପୁଅ ଏଭଳି କାମ କରି ଆମକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଛି। ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ।