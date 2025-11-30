ନାଗପୁର : କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ନାଗପୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ବଂଶବାଦ ରାଜନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅବହେଳା ଯୋଗୁ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସେ ରାଜନେତାଙ୍କ ପରିବାରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନସାଧାରଣ ବଂଶବାଦ ରାଜନୀତି ଉପରେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ୍। ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳର ଦକ୍ଷ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି।
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ବଂଶବାଦ ରାଜନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଗଡକରୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହା ଦେଖି ଦୁଃଖିତ ଯେ, ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ବଂଶବାଦ ରାଜନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମନୋଭାବ ଦଳର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ।
ଯେତେବେଳେ ୨୦-୩୦ବର୍ଷ ଧରି ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଥିବା କର୍ମୀମାନେ ଟିକେଟ୍ ମାଗିବାକୁ ଆସୁଥିବାବେଳେ ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି ଗଡକରୀ କହିଛନ୍ତି।
ବଂଶବାଦ ରାଜନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ
ଗଡକରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ବଂଶବାଦ ରାଜନୀତି ଅପେକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ। ବଂଶବାଦ ରାଜନୀତି ଦଳ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଉଭୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ।
ବିଜେପିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରବାଦ
ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଏକ କଟାକ୍ଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଦଳ ପ୍ରାୟତଃ ବଂଶବାଦ ରାଜନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିଆସିଛି। ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ, ଠାକରେ ପରିବାର ଏବଂ ମୁଲାୟମ ସିଂହ ଯାଦବ ତଥା ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ଭଳି ରାଜନୈତିକ ପରିବାର ଉପରେ ବଂଶବାଦ ରାଜନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା।
ତଥାପି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନରେ, ଅନେକ ବିଜେପି ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ (ମା, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା କିମ୍ବା ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ)ଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଦଳର ନୀତି ବିରୋଧରେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି।