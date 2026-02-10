ଜର୍ଜିଆ: ଆମେରିକାର ଜର୍ଜିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକ ଛୋଟ ବିମାନକୁ ରାସ୍ତାରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ଇଞ୍ଜିନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁ ପାଇଲଟ୍ ଏକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଛକରେ ବିମାନର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଅନେକ ଯାନ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ବିମାନଟି କାରଗୁଡ଼ିକ ସହ ଧକ୍କା ହେଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ପ୍ରାଣ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି। ଦୁଇ ଆହତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦମୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୧:୫୦ ସମୟରେ ଜର୍ଜିଆର ଗେନ୍ସଭିଲ୍ର ବ୍ରାଉନ୍ସ ବ୍ରିଜ୍ ରୋଡ୍ ଓ ପର୍ଲ ନିକ୍ସ ପାର୍କୱେ ଛକରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସିଙ୍ଗଲ୍-ଇଞ୍ଜିନ୍ ହକର୍ ବିଚ୍କ୍ରାଫ୍ଟ ବିଇ-୩୬ ବିମାନ ଏକ ନିୟମିତ ଉଡ଼ାଣରେ ଲି ଗିଲମୋର୍ ମେମୋରିଆଲ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ କାଣ୍ଟନ୍ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିଲା। ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ, ପାଇଲଟ୍ ହଠାତ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାମ କରୁନଥିବା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:୩୦ରୁ ଅଧିକ ଘରେ ଲଗାଇଲେ ନିଆଁ, ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା ପରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି
ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବା ଯୋଗୁ ପାଇଲଟ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିପାରି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ବିମାନକୁ ଏକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତାରେ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଅବତରଣ ସମୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାରୁ, ବିମାନର ଡାହାଣ ଡେଣା ଏକ କାର୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା''''ପରେ ବିମାନଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଏକ ଏସୟୁଭିର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା।
ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ବିପଦମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟାପକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ଏହି ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଫେଡେରାଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜାତୀୟ ପରିବହନ ସୁରକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ତାଲିମ୍ ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଫଳତାର ପ୍ରକୃତ କାରଣର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ବିମାନର ପୂର୍ବ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ରେକର୍ଡକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ୍ କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନଟି ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ତଳକୁ ଖସି ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଯାନବାହନ ଉପରେ ପଡ଼ିତିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ବିମାନଟି ରାସ୍ତାରେ ଖସିପଡ଼ି କାରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇ ଶେଷରେ ଅଟକି ଯାଉଛି। ପରେ ଏକ ଫ୍ଲାଟବେଡ୍ ଟ୍ରକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନଟିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଫେରାଇ ନିଆଯାଇଛି।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ଦନ୍ତାର ଆତଙ୍କ: ୩ଜଣଙ୍କୁ ଦଳିଲା, ୩ ଗୁରୁତର