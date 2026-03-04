ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତାର ରଙ୍ଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋର ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ପର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତାର ରଙ୍ଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ।
ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହୋଲିର ପର୍ବ ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ନୂତନ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ଏହା ଏହି ପର୍ବର ମହାନ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖୁସିର ରଙ୍ଗ ସବୁଠି ବିଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ।
ସେ ହୋଲି ଅବସରରେ 'ସଂସ୍କୃତ ଶୁଭାଶିତମ୍' ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। 'ସଂସ୍କୃତ ସୁଭାଷିତମ୍'ରେ କୁହାଯାଇଛି, 'ଯେପରି ବସନ୍ତ ପବନର ଝଡ଼ରେ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ଫୁଟିଥାଏ, ସେହିପରି ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧରେ ସଜ୍ଜିତ ପ୍ରେମର ମହାନ ପର୍ବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚାରିପାଖରେ ମଧୁର ଗୀତ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି, ଯାହା ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିବା ପରି ମନେହୁଏ।
ପୂର୍ବରୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ହୋଲିରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ରଙ୍ଗର ଏହି ପର୍ବ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଶା ଆଣେ ଏବଂ ଏକତା ଏବଂ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱକୁ ମଜବୁତ କରେ। ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ଯେ ଏହି ପର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣେ ଏବଂ ଏକାଠି ଆମେ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉ।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି. ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ହୋଲିର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇ ଏକ ‘ଏକ୍ସ‘ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ସୁନ୍ଦର ପର୍ବ ମନ୍ଦ ଉପରେ ଭଲର ବିଜୟ ଏବଂ ବସନ୍ତର ଆଗମନକୁ ପାଳନ କରେ, ଯାହା ଆମ ସଭ୍ୟତାରେ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ, ଆଶା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଆମର ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡିତ ହୋଲି, ଭାଇଚାରା, ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସହଭାଗୀ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଯାହା ଆମ ସମାଜର ଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରେ। ହୋଲିର ରଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ନୂତନ ଶକ୍ତିରେ ଭରି ଦେଉ। ଏହି ପର୍ବ ଆମକୁ ସଦ୍ଭାବନା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉ।