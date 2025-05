ଜୟପୁର: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ପ୍ରଥମ ଜନସଭାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ମୋଦୀ । ପହଲଗାମ୍ ହମଲାକୁ ଆଜି ମାସେ ପୂରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଶୋଧର କାହାଣୀ କହି ପୁଣି ଆତଙ୍କୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । କହିଛନ୍ତି,

ପାକିସ୍ତାନ ବିକାନେରର ବିମାନବନ୍ଦର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ରହିମ ୟାର ଖାନ ଏୟାରବେସ୍ ସୀମା ଆରପଟେ ଅଛି । ଯାହା ପୁଣି କେବେ ଉଠିବ ତାହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହା ଆଇସିୟୁରେ ଅଛି । ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ନା ବାଣିଜ୍ୟ ହେବ ନା ଆଲୋଚନା। କେବଳ ପିଓକେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ... ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତର ପାଣି ପାଇବ ନାହିଁ... ଭାରତର ରକ୍ତ ସହିତ ଖେଳିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଏହି ସଂକଳ୍ପରୁ ହଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ।

#WATCH | #OperationSindoor | Rajasthan | Addressing a public rally in Deshnoke, Bikaner, PM Modi says, "... Pakistan will have to pay for playing with India's blood. This is India's resolution and no power of the world can shake us from this resolution..."



