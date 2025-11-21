ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା G-20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ "ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା" ପାଇଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦୀ ଗୌଟେଙ୍ଗର ୱାଟରକ୍ଲୁଫ୍ ବାୟୁସେନା ଘାଟି (AFB) ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଲାଲ କାର୍ପେଟ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ ।
ମୋଦୀ ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର
ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ G-20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁମ୍ବୁଡଜୋ ନତସାଭେନି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ G-20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆମର ଧ୍ୟାନ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ବିକାଶ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ରହିବ।"
