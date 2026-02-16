ଜେରୁସା‌ଲେମ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ନିଜେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୪-୨୫ ତାରିଖକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜାରିଖ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିବୃତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଗସ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ୨୦୧୭ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଯିବେ। ନଅ ବର୍ଷ ତଳେ ମୋଦୀଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ସହଯୋଗର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଭାରତରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ, ସମସ୍ତେ ଏହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଜାନୁଆରିରେ, ଭାରତରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ରୁଭେନ୍ ଆଜାର ଗସ୍ତ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ସରକାରୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।

୨୦୧୭ରେ ମୋଦୀଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ

୨୦୧୭ ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ ଭାରତ-ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୋଡ଼ ଦେଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ ୨୦୧୭ରେ ମୋଦୀ ତିନି ଦିନିଆ ଗସ୍ତ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୧୭ ଜୁଲାଇ ୪ ରୁ ୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ୨୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିଥିଲା। ଏହି ଗସ୍ତ ପରେ, ଦୁଇ ଦେଶ ନବସୃଜନ, ଗବେଷଣା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ଭାରତ-ଇସ୍ରାଏଲ ଏଫ୍‌ଟିଏ ଆଲୋଚନା

ଭାରତ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି (ଏଫ୍‌ଟିଏ) ଉପରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା ୨୬ ମେ ୨୦୧୦ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ, ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ସେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ସେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଅର୍ଥନୀତି ତଥା ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀର ବରକତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଦୁଇ ଦେଶର ଏଫ୍‌ଟିଏ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ।

