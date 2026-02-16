କିବ୍: ୟୁକ୍ରେନର ପୂର୍ବତନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ମାନ ଗାଲୁଶ୍ଚେଙ୍କୋଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଦେଶ ଛାଡି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ୟୁକ୍ରେନର ଜାତୀୟ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବ୍ୟୁରୋ କହିଛି, ସୀମା ପାର କରିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଥିଲା। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ବିବୃତିରେ ଗାଲୁଶ୍ଚେଙ୍କୋ ନାମ ନେଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବ୍ୟୁରୋ କହିଛି, ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଇନ ଓ କୋର୍ଟର କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କରାଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଗାଲୁଶ୍ଚେଙ୍କୋ ବହୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୁକ୍ତ
ଗାଲୁଶ୍ଚେଙ୍କୋ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯିବା ପରେ ଗତ ନଭେମ୍ବରରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗାଲୁଶ୍ଚେଙ୍କୋ ଜଣେ ଥିଲେ।ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବ୍ୟୁରୋ ଦେଶର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିରଙ୍କ ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା କରାଯାଇଥିଲା।
୧୦୦ ନିୟୁତ ଡଲାରର ଚୁକ୍ତି
ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ପରମାଣୁ ଅପରେଟର ସହିତ ଜଡିତ ଚୁକ୍ତି ସମେତ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ଚୁକ୍ତିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ପବ୍ଲିକେସନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୦୦ ନିୟୁତ ଡଲାରର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା। ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେୟ ଦେବା ଆଳରେ ବହୁ ହେରଫେର୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ତୈମୁର ମିଣ୍ଡିଚ୍ ରଚିଥିଲେ।
ଗାଲୁଚେଙ୍କୋଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ
ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଲୁଶ୍ଚେଙ୍କୋ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଆଇନ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରବାହ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ମିଣ୍ଡିଚ୍ଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ୧୦ ରୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ କଳା ଆୟକୁ ଧଳା କରିବା ଓ ବିଦେଶକୁ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ୟୁକ୍ରେନର ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଛି। ଦେଶର ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ରୁଷିଆ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର କଷ୍ଟକର ସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶୋଷଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ୟୁକ୍ରେନୀୟମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲେକ୍ସି ଚେର୍ନିଶୋଭଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତୈମୁର ମିଣ୍ଡିଚ୍ ୟୁକ୍ରେନ ଛାଡିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
