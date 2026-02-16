ୱାସିଂଟନ: ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ମଧ୍ୟ, ଭେନେଜୁଏଲା ତୈଳ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେରିକା ସେନା ଏବେ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଏକ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଉପରେ ଫିଲ୍ମି ଶୈଳୀରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଅଟକାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାନାମା-ପତାକାଯୁକ୍ତ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଭେରୋନିକା-୩କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା କାରିବିୟାନ୍ରୁ ସପ୍ତାହେ ଧରି ନଜର ରଖିବା ଓ ପିଛା କରିବା ପରେ ଘଟିଛି। ଭେନେଜୁଏଲା ତେଲ ଉପରେ ଆମେରିକା କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛି। ତେବେ ନକଲି ପତାକା ଲଗାଇ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ର୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଛାୟା ଫ୍ଲିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦେଶକୁ ପଠାଯାଉଛି।
ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଜାନୁଆରିରେ ଏକ ଆମେରିକା ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ, ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଜବତ ଜାହାଜ ସମେତ ଅନେକ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଭେନେଜୁଏଲା ଉପକୂଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଧରାପଡ଼ିବା ଦିନ ହିଁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ପେଣ୍ଟାଗନ୍ କହିଛି ଯେ ଜାହାଜଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଟକଣାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଆମେ ଏହାକୁ କାରିବିଆନ୍ରୁ ଭାରତ ମହାସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲୁ। ପରେ ଏହା ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା।
ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାହାଜ ଧରାପଡ଼ିଲା
ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଚଢ଼ିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆକ୍ୱିଲା-୨ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ, ଚଳିତ ମାସରେ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଭେରୋନିକା-୩କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାହାଜ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ।
ଭେରୋନିକା-୩ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା
ସିପିଂ ଟ୍ରାକରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ପ୍ରାୟ ୨ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ତେଲ ବୋହି ନେଉଥିଲା। ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଭାଗର ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ୱେବସାଇଟ୍ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭେରାନିକା-୩ ହେଉଛି ପାନାମା-ପତାକାଯୁକ୍ତ ଏକ ଜାହାଜ ଯାହା ଇରାନ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଜାହାଜ ନେଟୱାର୍କର ଅଂଶ। ଏହା ଉପରେ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହାକୁ ୖଟକ ରଖାଯାଇଛି। ପରେ ଆମେରିକୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖାଯାଇଥିଲା।
