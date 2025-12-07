ପାଟନା: ମଦ ମାଫିଆ ମାନେ ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲେ ପୁଲିସ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଯାଇ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ସବୁ ଚାଲକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିଛି। ଚୋର ଯେତେ ଚାଲାକ ହୋଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଧରା ପଡିଥାଏ। ସେହିପରି ଏକ ଘଟଣା ବିହାରର ଏକ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦଳ ସମସ୍ତିପୁରର କର୍ପୁରିଗ୍ରାମ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ପୁଲିସ ଏକ ବଡ଼ ମଦ ମାଫିଆ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସୂଚନା ପାଇଥିଲା ।
ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦଳ କର୍ପୁରିଗ୍ରାମ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ନୀରପୁର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧ ରେ ଚଢାଉ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେମାନେ ଘଟଣା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମଦ ମାଫିଆମାନେ ମାଟିତଳେ ମଦ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ମାଟି ତଳର ଏକ ଗୁପ୍ତ ସେଲରରୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ୯୫୫ ଲିଟର ବିଦେଶୀ ଜବତ କରିଥିଲା । ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢାଉର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦଳ ଗୁପ୍ତ ସେଲରରୁ ମଦ ବାହାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Tejaswi on Result: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ତେଜସ୍ୱୀ
୯୫୫ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ
ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ନିଷେଧ ବିଭାଗର ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୁକେଶ କୁମାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ଏକ ଦଳ ଶନିବାର ସମସ୍ତିପୁର ଜିଲ୍ଲାର କର୍ପୁରିଗ୍ରାମ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ନିରପୁର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧ ରୁ ୯୫୫ ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ମଦ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସେଲରିରେ ମାଟି ତଳେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଚଢାଉ ସମୟରେ ପୋଲିସ ରୟାଲ ଷ୍ଟାଗ୍ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭଳି ଭଲ ମଦ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ବ୍ରାଣ୍ଡର ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଛି।
ମାଟି ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ମଦ
ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁଲିସର ଦୃଷ୍ଟି ଏଡାଇବା ପାଇଁ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗଭୀର ମାଟିତଳେ ବହୁ ପରିମାଣର ମଦକୁ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଉପରୁ ଏହା ସାଧାରଣ ଭୂମି ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କେହି ଏହାକୁ ସହଜରେ ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ମନୋଜ କୁମାର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏପରି ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Mohan Charan Majhi Ghatagaon ଘଟଗାଁ 'ମା' ତାରିଣୀ ପୀଠ ସମନ୍ବିତ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ'ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
୨୦୧୬ ମସିହାରୁ ବିହାରରେ ମଦ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି
ବିହାରରେ ମଦ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ମଦ ମାଫିଆମାନେ ଏହାକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ମଦ ଅପବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିହାରରେ ୨୦୧୬ ରେ ମଦ ନିଷେଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ବିକ୍ରୟ, କ୍ରୟ, ବଣ୍ଟନ, ଉତ୍ପାଦନ, ସଂରକ୍ଷଣ, ବୋତଲ, ପରିବହନ, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସେବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା।