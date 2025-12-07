ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆରଜେଡି ନେତା ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। RJDର ପରାଜୟର କାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ NDA ଜିତିଛି, କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହାରିଯାଇଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଥିବା ବେଳେ, ଏହା ଏକ ଚିନି ମିଲ ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିନାହିଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବେକାରୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ ଯେ NDA ସରକାର ପୁନଃ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉ।
ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, "ଲୋକେ ଏପରି ଏକ ବିହାର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତି, ଔଷଧ, ଜଳସେଚନକୁ ନେଇ ଥିବା ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଏକ ସରକାର ଶୁଣୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ। ଏଥର ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହାରିଗଲା, ଏବଂ ମେସିନ ଜିତିଗଲା। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ କିଛି ବି ଛାଡି ନଥିଲେ। ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି, ସେମାନେ ୪୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବାବଦରେ କହିଲୁ, ସେମାନେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି।"
ଆମର ପରାଜୟକୁ କେହି ହଜମ କରୁନାହାଁନ୍ତି - ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ, ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ କାହିଁକି ୨୦୨୦ରେ ଆରଜେଡି ୭୫ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥର କେବଳ ୨୫ଟି ଆସନ ଜିତିଛି। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "କେହି ଏହାକୁ ହଜମ କରୁନାହାଁନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଯଦି ଆମେ ବିହାରର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ହଜମ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ବିଜେପି, ଜେଡିୟୁ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଥିବା ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାଁନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେବାର ୧୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରକୃତରେ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ ୪୦୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ବିହାରରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଲାଞ୍ଚ ଦିଆଯାଇଥିଲା।" ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ବିହାର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ, କୌଣସି ଶିଳ୍ପ କିମ୍ବା କାରଖାନା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବେକାରୀ ସର୍ବାଧିକ।" ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିହାର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ରାଜ୍ୟ ହେବାର ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ପାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାୟ ୬୦% ଜନସଂଖ୍ୟା ଯୁବପିଢ଼ି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ବେକାରୀ।