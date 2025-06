ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ବିବାଦ ପରେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ (ସିଡିଏସ) ଅନିଲ ଚୌହାନ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସିଡିଏସ୍‌ଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣିଥରେ ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠାଇଛି।

କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଜେନେରାଲ ଚୌହାନ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସଂସଦର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡକାଯିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା। ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଜେନେରାଲ ଚୌହାନଙ୍କ ଏହି ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦୁଇଟି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଏହା କହିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା।

#WATCH | Delhi: On statements made by CDS Gen Anil Chauhan in an interview in Singapore, Congress MP Jairam Ramesh says, "I made a count, President Trump has repeated the same point he has been making for 21 days. He has claimed to have mediated and brokered the ceasefire, the… pic.twitter.com/49UGUaRyAM

କିଛି ସାମରିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଯାହା କେବଳ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନନୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଜେନେରାଲ ଚୌହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ସାମରିକ ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ରଣନୀତି ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ରଣନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।

#WATCH | Delhi: Congress leader Pawan Khera says, "Congress party has been demanding for a long time that a special session of the Parliament be called. It was called during the war of 1962, but its astonishing that now even after the war has ended, there has been no Parliament… pic.twitter.com/HvNn8iMdNL