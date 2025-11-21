Bihar Cabinet : ପାଟନା: ବିହାରରେ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ (portfolio distribution) କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ଏବଂ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟାର ବୈଠକ ପରେ, ବିହାର କ୍ୟାବିନେଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ତାଲିକା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ନିଜ ପାଖରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ନ ରଖି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ନିଜର ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ବ କାଳରେ ନୀତୀଶ ସାଧାରଣତଃ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ । ସେହିପରି ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜେଡିୟୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିବାବେଳେ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ବିଜେପିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ବ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ପରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଡକାଯିବ। ନୂତନ ବିହାର କ୍ୟାବିନେଟରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନରେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଜାତି ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ପୁରୁଣା ମୁହଁ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି। ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜୟ ସିହ୍ନା ପୁଣି ଥରେ ବିହାରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜୟ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଜଳସମ୍ପଦ, କୋଠା ବିଭାଗ, ଦିଲୀପ ଜୟସୱାଲଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ, ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, ପରିବହନ ବିଭାଗ, ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମୀଣ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ, ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଆଇନ ବିଭାଗ, ଲେଶି ସିଂହଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।