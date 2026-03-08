ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳଦୁଆ। ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାହସର ସହିତ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ସମାଜର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରୁଛନ୍ତି।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ସମ୍ବଲପୁରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସିଜିଏଚଏସ୍ ହେଲଥ୍ ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟର: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଅବସରରେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏପରି ଏକ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ସମ୍ମାନ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏକାଠି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ସଫଳତା ଏକ ଅଧିକ ନ୍ୟାୟସଂଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବ।
ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ମହିଳା ଶକ୍ତିର ସଫଳତା ଗର୍ବର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଉଛି ଆମ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପର ମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସରକାର ଏପରି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସାକାର କରିପାରିବ ଏବଂ ଭାରତର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବ।
ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୋଦୀ
ମୁଁ ଆମର ସମସ୍ତ ମହିଳା ଶକ୍ତିକୁ ମୋର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ଅତୁଳନୀୟ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଭାରତର ପ୍ରଗତିକୁ ଆକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତା ଆମ ଦେଶକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ଏବଂ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମର ସାମୂହିକ ସଂକଳ୍ପକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି।ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର ପ୍ରଗତି ସହିତ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଅବଦାନ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଡ଼କୁ ଦେଶର ସାମୂହିକ ଯାତ୍ରାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିବ। ଭାରତର ମହିଳା ଶକ୍ତିର ସଫଳତା ଗର୍ବର ଉତ୍ସ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଭୂମିକା ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ସ୍କୁଲ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଇରାନକୁ ଦାୟୀ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ, ସେମାନେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ