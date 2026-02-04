ଇମ୍ଫାଲ: ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ମଣିପୁରରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ହଟିଛି। ମଣିପୁରରେ ୟୁମନାମ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ୟୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ମଣିପୁରରେ ମେ’ ମାସ ୩ତାରିଖ ୨୦୨୩ରେ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରରେ କୁକି ଓ ମୈତେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ମଣିପୁରରେ ହିଂସା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ହିଂସା ମଧ୍ୟରେ ଗତ ବର୍ଷ ମଣିପୁରର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରେନ ସିଂହ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୨ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ମଣିପୁରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବ। ବିଜେପିର ୟୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ।
ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ
ପୂର୍ବରୁ ୟୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନଡିଏ ବିଧାୟକମାନେ ଇମ୍ଫାଲରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଜୟ କୁମାର ଭଲ୍ଲାଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଦଳ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଭବନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଣିପୁର ପାଇଁ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତରୁଣ ଚୁଗ୍, ବିଜେପି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ପ୍ରଭାରୀ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏ. ଶାରଦା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ଇମ୍ଫାଲର ଲୋକଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Last Conversation: ଦୁର୍ଘଟଣାର ନଅ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କାହା ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଅଜିତ: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଶେଷ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ
ୟୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ କିଏ?
ପୂର୍ବତନ ତାଇକୋଣ୍ଡୋ ଆଥଲେଟ୍ ୟୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ୨୦୧୭ ଏବଂ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ସିଂଜାମେଇ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମଣିପୁର ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୭ ରୁ ୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିପୁର ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ବୀରେନ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସରକାରରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Draupadi Murmu: 'ଅବକାଶ ଗୃହ' ଉଦ୍ଘାଟିତ