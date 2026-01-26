ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କାନାଡାକୁ ୧୦୦% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କାନାଡାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନି ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଚାହିଁବେ। କାନାଡାରେ ଭାରତର ହାଇକମିସନର ଦିନେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ନି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ସେ ୟୁରାନିୟମ୍, ଶକ୍ତି, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (ଏଆଇ) ସହ ଜଡିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦିନେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଆସନ୍ତା ୧ ତାରିଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏବଂ କାର୍ନିଙ୍କ ଗସ୍ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ସହିତ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ଚୁକ୍ତିନାମା (ସିଇପିଏ) ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ, କାର୍ନି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି, ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ, ପରିବେଶ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ।
ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବ କାନାଡା
କାର୍ନି ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କାନାଡାର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଜଣେ ଶିଖ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନେତାଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ଭାରତ ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ତିକ୍ତ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଭାରତ କାନାଡାର ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ଡାଭୋସ୍ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମରେ କାନାଡାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦୟ ହେବା ପ୍ରତି ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ପୁରୁଣା ନିୟମ-ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। କାନାଡା ଭଳି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଜାନୁଆରି ୨୬ରେ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତିରେ କାନାଡାର କୃଷି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା ସମେତ ଅନେକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। କାର୍ନି ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ କାନାଡାର ଚୀନ୍ ସହିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ।
ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କାନାଡାର ମନ୍ତ୍ରୀ
କାନାଡାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିତା ଆନନ୍ଦ ସୋମବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ନେତା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଜି୭ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡା ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ସହଭାଗୀ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।