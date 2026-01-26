ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡରେ ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ବିରୋଧୀ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେଙ୍କ ସମେତ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ବସାଇ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ୨୦୧୪ ମସିହାର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛି। ଏହି ଫଟୋରେ ବିରୋଧୀ ନେତା ଭାବରେ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କୁ ପରେଡ ସମୟରେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।

କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ 

କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ବିବେକ ତନଖା ଏବଂ ମାନିକମ ଟାଗୋର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ ସମୟରେ ପଛ ଧାଡ଼ିରେ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଏବଂ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ୨୦୧୪ ମସିହାର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋରେ ବିରୋଧୀ ନେତା ଭାବରେ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କୁ ଆଗ ଧାଡିରେ ବସିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ବିରୋଧୀ ନେତା ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏବେ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ବସାଇ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି?

ପ୍ରୋଟୋକଲରେ କାହିଁକି ତ୍ରୁଟି?

କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମଣିକମ୍ ଟାଗୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଟାଗୋର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଥିଲା - ଦେଖ ସେତେବେଳେ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲେ? ଏବେ ଏହି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ତ୍ରୁଟି କାହିଁକି? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା କ'ଣ ମୋଦୀ ଏବଂ ଶାହ ଖଡ଼ଗେ ଏବଂ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ବିରୋଧୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଅପମାନିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବିଶେଷକରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ।

