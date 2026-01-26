ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପିର ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ସେ ଜାନୁଆରି ୨୭ ଏବଂ ୨୮ ତାରିଖରେ ଦୁର୍ଗାପୁର ଏବଂ ଆସାନସୋଲ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଦଳର ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏପରି ଅଞ୍ଚଳ ବାଛିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଭୋଟର ଅଣ-ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଛନ୍ତି।
ନୀତିନ ନବୀନ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତରେ ଦୁର୍ଗାପୁର ଏବଂ ଆସାନସୋଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅଣ-ବଙ୍ଗାଳୀ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମୂଳତଃ ବିହାରର। ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ସେ କେବଳ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ବରଂ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ବିଜେପି ଆଶା କରୁଛି ଯେ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ବିହାର ମୂଳ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ କରିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମ ବର୍ଧମାନରେ ପଡ଼ିଥାଏ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ବିଜେପି
ବିଜେପି ଥରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ୨୦୧୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବର୍ଧମାନ-ଦୁର୍ଗାପୁର ଏବଂ ଆସାନସୋଲ ଉଭୟ ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଉଭୟ ଆସନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ହାତକୁ ଯାଇଛି।ବର୍ଦ୍ଧମାନ-ଦୁର୍ଗାପୁରର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦ ଏବଂ ଆସାନସୋଲ ସାଂସଦ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନା। ଉଭୟ ବିହାରର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା। ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପଶ୍ଚିମ ବର୍ଧମାନର ନଅଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ବିଜେପି ଏହି ନଅଟି ଆସନ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବିହାର-ମୁଳ ଭୋଟରମାନେ ବିଜୟ କିମ୍ବା ପରାଜୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ। ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ୭୭ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ଥିଲା। ଏବେ ବିଜେପି ଏବଂ ଟିଏମସି ୨୦୨୬ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି।
