ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ମେରଠରେ ନମୋ ଭାରତ ରାପିଡ୍ ରେଳ ଏବଂ ମେରଠ ମେଟ୍ରୋ ମାର୍ଗକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ‘ବିକଶିତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ' ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ’ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ରାପିଡ୍ ରେଳ ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଦେଖାଯିବ ତାହାର ଏକ ଚମତ୍କାର ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ସମନ୍ୱିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମେଟ୍ରୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସହର ଭିତରେ ଯାତ୍ରା ଏବଂ "ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି" ପରିବହନ ଲାଗି ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଡବଲ୍-ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଅଧାରୁ ଝୁଲି ରହୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସରକାର ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଏବଂ ଉଦଘାଟନ ଉଭୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି।
ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେରଠ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 'ନାରୀ-ଶକ୍ତି'ର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଟ୍ରେନ ଅପରେଟର ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର୍ମଚାରୀ ମହିଳା। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନମୋ ଭାରତ ରାପିଡ୍ ରେଳ ସେବା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ।
ମେରଠ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୧୪, ୨୦୧୯ ଏବଂ ୨୦୨୪ରେ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଏହି କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଭୂମିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ, କାରିଗର ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ୨୦୧୪ ପୂର୍ବରୁ, ମେଟ୍ରୋ ସେବା କେବଳ ୫ଟି ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୫ରୁ ଅଧିକ ସହରରେ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲୁଛି, ଯାହା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ ନେଟୱାର୍କରେ ପରିଣତ କରୁଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ରେଳ, ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ ସରାଇ କାଲେ ଖାନ, ଆନନ୍ଦ ବିହାର, ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ମେରଠ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସମନ୍ୱୟ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନମୋ ଭାରତ ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ସମାନ ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନରେ ଚାଲିବ। ଏହି ସମନ୍ୱୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହର ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାଆସିବା କରିବାକୁ ସୁବିଧା ଦେବ। ଏହା ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭଡା ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ସମାପ୍ତ ହେବ।
ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ, ମାଲ ପରିବହନ କରିଡର ଏବଂ ଜେୱର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ସମେତ ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ସରକାରଙ୍କ ନିବେଶ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶକୁ ଶ୍ରମ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ଭୂମି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଏବଂ କାରିଗରମାନେ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ବିକାଶର ମନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳତାର ସହ ସାକାର କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଯୁବ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ଆଜି, ବିଶ୍ୱ ଭାରତକୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଦେଖିଥାଏ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ।
ଏମଏସଏମଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚଳିତ ବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ୧୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଯାହା ଏମଏସଏମଇ ପାଇଁ ଋଣ ସହଜ କରିବ। ସେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, କୋରିଅର ମାଧ୍ୟମରେ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇବାର ୧୦ ଲକ୍ଷ ସୀମା ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ମେରଠ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂହ ଜୀଙ୍କ ବିଚାରକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଡବଲ-ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୯୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇସାରିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଦଙ୍ଗା ଏବଂ ଅପରାଧର ଯୁଗରୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ, ମୋବାଇଲ୍ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଅପରାଧୀମାନେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ସେ କହିଥିଲେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ଏକ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କାରଖାନାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ଥର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବିକଶିତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ।