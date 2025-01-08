ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଗୁରୁବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ ୨୦୨୬ ପରିଦର୍ଶନ ଓ ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୧୮ ଫେବ୍ରୁଆରି ସଂଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସମିଟ୍ର ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହକୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଶୀର୍ଷ ଶିଳ୍ପ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏହା ପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏକ୍ସପୋ ୨୦୨୬ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପାଭିଲିୟନ ବୁଲିବେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରାହ୍ନ ୧୨ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ ପ୍ଲାନେରି ଅଧିବେଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଜାତୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଶାସନ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ସମେତ ଏଆଇ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଉପରେ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ସିଇଓ ଗୋଲଟେବୁଲରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ନିବେଶ, ଗବେଷଣା ସହଯୋଗ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବ।
ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ‘ସର୍ବଜନ ହିତାୟ, ସର୍ବଜନ ସୁଖାୟ’ ଯାହାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସି। ଏହା ଭାରତକୁ ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଭବିଷ୍ୟତର କଳ୍ପନା କରିବ ଯେଉଁଠାରେ ଏଆଇ ମାନବତାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବ, ସମାବେଶୀ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ଆମର ପୃଥିବୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ।
ସାତଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ: ଲୋକ, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ପ୍ରଗତି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଆଇର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସାତଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏଆଇ; ଏଆଇ ସମ୍ବଳର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣ; ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି; ନିରାପଦ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏଆଇ; ମାନବ ସମ୍ବଳ; ବିଜ୍ଞାନ; ସ୍ଥିରତା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା।
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱ ଏଆଇ ନେତାଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବ ଯେଉଁଥିରେ ସିଇଓ, ସିଏକ୍ସଓ, ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ସିଇଓ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ୧୫୦ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ଗବେଷକ ଏବଂ ୪୦୦ ସିଟିଓ, ଉପସଭାପତି ଓ ଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ହେବେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ ହେବେ।