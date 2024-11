ୱାୟନାଡ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଝାଡଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସହିତ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଆଖି ମଧ୍ୟ ୱାୟନାଡ ଉପରେ ରହିଛି। କାରଣ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ଏହି ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସନ ଛାଡିବା ପରେ ଖାଲି ପଡିଥିବା ୱାୟନାଡ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୱାୟନାଡରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୧୯ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍‌ରେ ଆଗୁଆ ଥିବା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜିତିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

ଭୋଟ୍ ଗଣତିର ଧାରା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆସନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଦଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ କୃଷକଙ୍କ ଆହ୍ବାନ ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ପୀଡିତଙ୍କ ପୁନଃଥଇଥାନ ଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫଳାଫଳ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବିଜୟ ତୃଣମୂଳସ୍ତରର ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ରଣନୀତି ସହିତ ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ସଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି।

ଆଗକୁ ବଢୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଏହି ବିଜୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ସଫଳତା ନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରା ୱାୟନାଡ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

#WATCH | Delhi: As Congress General Secretary and his wife Priyanka Gandhi Vadra is leading in Wayanad LS by-elections with a margin of 3,19,199 votes, Businessman Robert Vadra says "I want to thank the people of Wayanad, they have recognised the efforts of Priyanka. I always… pic.twitter.com/KkpSdGhQTs