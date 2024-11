ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାର ୨୮୮ ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଏନଡିଏ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଜାରି ରହିଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧାରାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି।

ରାଜ୍ୟର ୨୮୮ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ କୁହୁକ ସଂଖ୍ୟା ୧୪୫ ରହିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ମହାୟୁତି କୁହୁକସଂଖ୍ୟା ଟପି ଆଗୁଆ ରହିଛି।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ମହାବିକାଶ ଆଘାଡି ପଛରେ ରହିଥିବାରୁ ଶିବସେନା ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଛି। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ମତ ନୁହେଁ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଦାନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଜେପିର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଦାରେ ପଡ଼ିଥିଲା।

#WATCH | As Mahayuti has crossed halfway mark in Maharashtra, Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut says, "They have done some 'gadbad', they have stolen some of our seats...This cannot be the public's decision. even the public does not agree with these results. Once the results are… pic.twitter.com/Qxx6a0mKsW