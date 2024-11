ୱାୟନାଡ଼: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଝାଡଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ୧୫ ରାଜ୍ୟର ୪୮ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଏବଂ ୨ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଜାରି ରହିଛି।

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ୯ଟି ଆସନରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ୬ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଏସପି ୩ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି।

ସିପିଆଇ, ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହା ଆସନରେ ପଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି। ରାହୁଲଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଆସନ ଛାଡିବା ପରେ ପ୍ରିୟକଙ୍କା ଏହି ଆସନରୁ ଲଢୁଛନ୍ତି।

#WATCH | Congress leader and candidate from Wayanad parliamentary constituency, Priyanka Gandhi Vadra arrives at her residence in Delhi's Khan market area



She is leading in Wayanad parliamentary bypoll in the constituency in Kerala pic.twitter.com/Wl0uiamT5l