ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଝାଡଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶନିବାର ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାର ୨୮୮ ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଏନଡିଏ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଜାରି ରହିଛି।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ୍ ଗଣତିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ୧୫୩ ଆସନରେ ଏନଡିଏ ଆଗରେ ରହିଛି। ଏଥି ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ୯୭ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି।

ଏନ୍‌ସିପିର ଅଜିତ ପାଓ୍ୱାର ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବର୍ଲି ଆସନରୁ ଶିବସେନା(ୟୁବିଟି)ର ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ ଆଗୁଆ ଥିବା ବେଳେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଶିବସେନାର ମିଲିନ୍ଦ ଦେଓରା।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ବହୁ ହେଭିୱେଟ ନେତା ଅଛନ୍ତି। କୋପରୀ ପଚପୋଖଡିର ଆସନରୁ ଲଢୁଛନ୍ତି ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ, ସାଉଥ-ୱେଷ୍ଟ ନାଗପୁରରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ, ବାରାମତିରୁ ଏନସିପିରୁ ଅଜିତ ପାୱାର, ଓର୍ଲିରୁ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଦଳରୁ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ, ଓର୍ଲିଂରୁ ଶିବସେନାରୁ ମିଲିନ୍ଦ ଦେଓରା, ସାକୋଲି ଆସନରୁ ଆଇଏନସିରୁ ନାନା ପାଟୋଲ ଲଢୁଛନ୍ତି।

ମନଖୁର୍ଦ ଶିବାଜୀ ନଗରରୁ ଏନସିପିର ନୱାବ ମଲିକ, ୟେଭାଲାରୁ ଏନସିପିର ଛଗନ ଭୁଜବଲ ମୈଦାନରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ଶ୍ରୀଜୟା ଅଶୋକ ଚଭନ ଭୋକାରରୁ ଏବଂ ରାହୁଲ ନର୍ଭେକର କୋଲାବାରୁ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଅମିତ ବିଲାସରାଓ ଦେଶମୁଖ ଲାତୁର ସିଟିରୁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଶାନ ସିଦ୍ଦିକି ବାନ୍ଦ୍ରା(ଇଷ୍ଟ)ରୁ ଏନସିପି ପକ୍ଷରୁ ଲଢୁଛନ୍ତି।

#WATCH | Senior Congress leader & party's observer for Maharahstra, Ashok Gehlot arrives in Mumbai. As per the official EC trends, Maha Vikas Aghadi is leading on 9 seats (NCP-SCP 4, Congress 3 and Shiv Sena (UBT) 2) as the counting continues. Mahayuti leading on 27 seats… pic.twitter.com/EtxoYy6ttW

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର-ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ଏନଡିଏ-ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ଶାସକ ମେଣ୍ଟ ମହାୟୁତି ଓ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ମହାବିକାଶ ଅଘାଡି(ଏମ୍‌ଭିଏ) ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାୟୁତିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନା ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି(ଏନସିପି) ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରିଏମଭିଏର ମୁଖ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି), ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଏନସିପି (ଏସପି) ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ।

#WATCH | Delhi: On counting for #JharkhandAssemblyElections2024 and #MaharashtraElection2024, BJP MP Deepak Prakash says "The early trends will become the final trend today...During elections, I visited several places and I saw when PM Modi and Union HM Amit Shah's rallies were… pic.twitter.com/YYTphEcfgt