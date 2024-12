ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ୱାୟନାଡ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ସଂସଦରେ ସେ ୱାନନାଡ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଦାବି କରି ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ ୩୦ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ କେରଳର ୱାୟନାଡରେ ଏକ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଭୂସ୍ଖଳନରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଶହ ଶହ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇଁ ୱାୟନାଡ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି।

ପ୍ରିୟଙ୍କା ଶାହଙ୍କୁ ୨୧ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ୱାୟନାଡ ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁ ୱାୟନାଡ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଘର, ବ୍ୟବସାୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସବୁକିଛି ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।

#WATCH | Delhi | Congress MP from Wayanad, Priyanka Gandhi Vadra says, "We have given representation to the PM and Home Minister. The devastation in the area (in Wayanad) is complete. The people who are affected have lost absolutely everything. In such circumstances, if the… pic.twitter.com/yKpaWcbV75