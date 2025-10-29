ପୁଣେ: ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଡ୍ରାଇଭର୍‌ମାନେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ! ପୁଣେର ପିମ୍ପରି ଚିଞ୍ଚୱାଡରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୁଣେର ଏକ କୋର୍ଟ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ବି ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। 

ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ ଅଦାଲତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗନାଲରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଦ୍ରିତ ୧୦୦୦ ଖଣ୍ଡ ସଚେତନତା ପୁସ୍ତିକା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପୁସ୍ତିକାଗୁଡ଼ିକରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରିବାର ବିପଦ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଥିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। 

ସେ କେଉଁଠାରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ?

ପିମ୍ପରି ଚିଞ୍ଚୱାଡ ପୁଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଜରିମାନା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କୁ ୧୦୦୦ ପୁସ୍ତିକା ଛାପି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗନାଲରେ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ୨୨ ଜୁଲାଇରେ ପିମ୍ପରି ଚିଞ୍ଚୱାଡର ହିଞ୍ଜେୱାଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ମୋଟର ଯାନ ଆଇନର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା।

ସଚେତନତା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ

ପିମ୍ପରି ଚିଞ୍ଚୱାଡ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଶାଖାର ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସୋମବାର ଦିନ, ମୋଟର ଯାନ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚାଳନା କରିବାର ବିପଦ ଉପରେ ୧୦୦୦ ଲିଫଲେଟ୍ ଛାପି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗନାଲରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।" 

ପିମ୍ପରି ଚିଞ୍ଚୱାଡରେ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପିମ୍ପରି ଚିଞ୍ଚୱାଡରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚାଳନା ମାମଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗତ ଜାନୁଆରିରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ, ପିମ୍ପରି ଚିଞ୍ଚୱାଡ ପୁଲିସ ଏପରି ୨,୯୮୪ ଟି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଚାଲାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି।

