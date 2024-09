ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକ ବିଦେଶୀ ନମ୍ବରରୁ ହ୍ବାଟସ୍ ଆପ୍‌ରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧମକ ଭରା ମେସେଜ ଆସିଛି।

ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ତାଙ୍କୁ କିସାନ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆଙ୍କୁ ଗୀବନରେ ମାରିବାକୁ ଧମକ ମିଳିଛି।

ଏହି ଧମକ ସମ୍ପର୍କରେ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ ସୋନିପତର ବହାଲଗଡ଼ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି।

କଂଗ୍ରେସ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆକୁ ବିଧାନସଭା ଟିକଟ ଦେଇ ନ ଥିବାବେଳେ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭାର ଜୁଲାନା ଆସନରୁ ଭିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ଟିକଟ ନ ପାଇବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ କହିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ରାଜନୀତି ନୁହେଁ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ଭିନେଶ ଫୋଗାଟ ଲଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବୁ।

#WATCH | Delhi: Congress leader and wrestler Bajrang Punia says, "I am an athlete and a son of a farmer, as per the responsibility given by the party, I think I can raise concerns of the farmers in a better way... Brijbhushan and BJP have a problem (that we joined Congress). We… pic.twitter.com/OxDzi5RA2v