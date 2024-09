କୋଲକାତା: ଟିଏମସି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଜବାହର ସରକାର କୋଲକାତାର ଆରଜି କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ସାଂସଦ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ବରିଷ୍ଠ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଜବାହର ମମତାଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମମତା ନିଜେ ଏହି ଚାଲୁଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ।

ବଳାତ୍କାର ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର କିଛି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଜବାହର ନିଜ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କୋଲକାତାରେ ଚାଲିଥିବା ବିକ୍ଷୋଭ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ଟିଏମସି ସରକାରଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ତଥା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମନୋଭାବ ବିରୋଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପ୍ରତିଫଳନ।

TMC Rajya Sabha MP Jawhar Sircar writes to West Bengal CM Mamata Banerjee, offers his resignation from the post of MP.



