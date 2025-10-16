ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ : ପଞ୍ଜାବ ପୁଲିସର (Punjab police) ଜଣେ ଡିଆଇଜି ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ସିବିଆଇ (CBI) ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଜଣେ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଡିଲରଙ୍କଠାରୁ ମାସକୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବାବେଳେ ସିବିଆଇ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜାବ ପୁଲିସର ରେଞ୍ଜର ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ (DIG) ତଥା ୧୯୯୮ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ହରଚରଣ ସିଂହ ଭୁଲ୍ଲର ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ମୋହାଲିରେ ଏକ ଟ୍ରାପ୍ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପଞ୍ଜାବ ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସିବିଆଇ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଡିଲରଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଏକ ମାମଲା ସହିତ ଭୁଲ୍ଲର ମାସିକ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ, ଏଜେନ୍ସି ଏକ ଜାଲ ବିଛାଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଘଟଣାଟି ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ମୋହାଲିର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଘଟିଥିଲା।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜାବ ପୁଲିସର ରେଞ୍ଜର ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ (DIG) ତଥା ୧୯୯୮ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ହରଚରଣ ସିଂହ ଭୁଲ୍ଲର ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ମୋହାଲିରେ ଏକ ଟ୍ରାପ୍ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପଞ୍ଜାବ ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : https://sambad.in/About-150-maoists-moving-under-leadership-of-rupesh-for-surrender-in-chhattisgarh-police
ଜଣେ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଡିଲର ସିବିଆଇରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଭୁଲ୍ଲର ତାଙ୍କର ଅବୈଧ କାର ବ୍ୟବସାୟ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ମାସିକ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଡିଲର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଆଇଜି ପ୍ରଥମେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହି ପରିମାଣକୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବଢାଇଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ସିବିଆଇ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲା। ଡିଲର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଭୁଲ୍ଲର ଟଙ୍କା ନେବା ମାତ୍ରେ ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଭୁଲ୍ଲର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ (ପିସି ଆକ୍ଟ)ର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : https://sambad.in/india-and-beyond/lucknow-13-year-old-boy-sudden-death-during-playing-free-fire-game-10569330