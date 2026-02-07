ମସ୍କୋ/ଲଣ୍ଡନ: ୟୁକ୍ରେନ ଓ ୟୁରୋପ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ନିଜର ବାୟୁ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ରୁଷ ଏକ ନୂଆ ଡ୍ରୋନ୍ ଫୋର୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯାହାକୁ ସମଗ୍ର ବ୍ରିଟିଶ୍ ସେନା ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫୋର୍ସରେ ୮୭ ହଜାରସୈନିକ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟେନର ସାମରିକ ବାହିନୀରେ ୭୦ ହଜାର ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନର ସେନା ସଂଖ୍ୟା ପୁଟିନଙ୍କ ନୂଆ ଡ୍ରୋନ୍ ସେନାଠାରୁ ୧୭ ହଜାର କମ୍। ୟୁକେ ଓ ୟୁରୋପର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଡ୍ରୋନ୍-ଦକ୍ଷ ସୈନିକ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି।
ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଡ୍ରୋନ୍ର ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ବ
ଆମେରିକା-ସ୍ଥିତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଦି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ୱାରରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଦି ସନ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ରୁଷର ମାନବବିହୀନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫୋର୍ସ ଏକ ରେଜିମେଣ୍ଟ, ୨୫ ବାଟାଲିଅନ୍, ଏକ ଡିଭିଜନ ଓ ତିନୋଟି ଦଳ ଗଠନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମସ୍କୋର ରୁବିକନ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଫୋର୍ସ ବୁର୍ସା-ସାରମାଟ୍ ମାନବହୀନ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସୈନିକଙ୍କୁ ରଖିଛି। ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଡ୍ରୋନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବିଚାର କରି ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା।
ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି
ରୁଷର ନୂତନ ସେନାରେ ୮୭,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ସୈନିକ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ବ୍ରିଟିଶ ସେନାର ସୈନିକ ସଂଖ୍ୟା ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଏବେ ୭୦,୩୦୦ ସୈନିକଙ୍କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ୍ ସେନାରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ କମ୍ ସୈନିକ ସଂଖ୍ୟା କେବେ ନଥିଲେ। ୧୮୦୩ ପରଠାରୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସୈନିକ ସଂଖ୍ୟା। ବ୍ରିଟିଶ ସୈନିକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବାରେ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦି ସନ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାରାସୁଟ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟ୍ ଦାନ ପାଣ୍ଠିରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ରେସିଂ ପାଇଁ ୧୦ ହଜାର ପାଉଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସୈନିକମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଡ଼ାଇପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ସୈନିକମାନେ ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ରୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଏଲିଟ୍ ଏୟାରବୋର୍ନ ଗଠନ କରିଥିଲା ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ଲାଟୁନ୍
ଏଲିଟ୍ ଏୟାରବୋର୍ନ ଟ୍ରୁପ୍ ପ୍ରଥମ ବ୍ରିଟିଶ ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା । ଏହା ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ୩,୦୦୦ ସୈନିକଙ୍କୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ୬,୦୦୦ଜଣଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ।ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କମାଣ୍ଡୋ ଆଲ୍ କାର୍ନେସ୍ ଉନ୍ନତ ଡ୍ରୋନ୍ ତାଲିମ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକାଶ ଉପରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଆଲ୍ କାର୍ନେସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୁଷିଆ ଡ୍ରୋନ୍ ୟୁକ୍ରେନରେ ତୋପ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଏହା ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ବାସ୍ତବତା ଯାହାକୁ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ୟୁକେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଆମେ ଆମର ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛୁ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ - Fadnavis Warning: ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି, ରାଜନେତା ନିଜ ମାନବିକତା ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ