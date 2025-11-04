Bihar Elections: ବିହାରର କୁଟୁମ୍ବାରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତୀୟ ସେନା ବିଷୟରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଶୀର୍ଷ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ବିଜେପି ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଚାଷୀ, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ।
୧୦ ପ୍ରତିଶତ ସେନାବାହିନୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି : ରାହୁଲ
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଦେଶର ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦଳିତ, ମହାଦଳିତ, ପଛୁଆ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଛୁଆ କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଯଦି ଆପଣ ୫୦୦ଟି ବୃହତ କମ୍ପାନୀର ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପଛୁଆ କିମ୍ବା ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୀର୍ଷ ୧୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଚାକିରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ସେନାବାହିନୀ ସେହି ୧୦ ପ୍ରତିଶତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ଆପଣ ବାକି ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଜନସଂଖ୍ୟାର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାଇବେ ନାହିଁ।"
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Bilaspur Train Accident: ଟ୍ରେନରୁ ଶୁଭୁଛି ବଞ୍ଚାଅ… ବଞ୍ଚାଅ… ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଜାରି ହେଲା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା
'ନୀତୀଶ କୁମାର ବିହାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି : ରାହୁଲ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବିହାରର ଲୋକମାନେ ସାରା ଦେଶରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବିହାରର ଲୋକମାନେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା, ରାସ୍ତା, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଏବଂ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ନୀତିଶ କୁମାର ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିହାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଏକ ରିମୋଟ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବଦଳାଇପାରେ, ସେହିପରି ମୋଦି ଏବଂ ଶାହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି।"
ରାହୁଲ ସେନା ବିରୋଧୀ : ବିଜେପି
ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ଭଣ୍ଡାରୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବେ ଆମର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଜାତି ଆଧାରରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନା ଜାତି, ଧର୍ମ କିମ୍ବା ବର୍ଗ ନୁହେଁ ବରଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ସାହସୀ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ସେ ଭାରତୀୟ ସେନା ବିରୋଧୀ।"
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : White gold vs yellow gold: ଧଳା ସୁନାର ଚାହିଦା ବଢୁଛି:ହଳଦିଆ ସୁନା ପଛରେ ପଡ଼ିଲା